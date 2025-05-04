Как сделать рабочее место безопасным и комфортным, объяснила психолог

По словам специалиста, важно обеспечить удобную посадку, обратить внимание на эргономику стола и освещение. Анна Малютина советует использовать дневной свет и располагаться ближе к окну, а также добавлять в интерьер комнатные растения для создания уюта. Не забывайте о спецодежде и средствах индивидуальной защиты, если это необходимо.

Кроме того, психолог рекомендует делать мини-упражнения каждые 30-60 минут, чтобы избежать напряжения и усталости. Простые разминки, такие как потягивания и круговые вращения плечами, а также дыхательные упражнения помогут снизить уровень стресса и повысить концентрацию.

Важно также придерживаться здорового питания, выбирая полезные перекусы, такие как орехи и фрукты, и избегать фастфуда. Не забывайте пить достаточно воды, чтобы поддерживать бодрость и хорошее самочувствие.

Анна Малютина подчеркнула значимость планирования задач, мотивации и хороших отношений в коллективе. Регулярные медицинские осмотры и вакцинация также помогут сохранить здоровье, - сообщает КП-Тюмень.