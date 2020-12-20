Тюменцам советуют внимательно осматривать живую елку при покупке

При покупке живой елки тюменцам следует внимательно осмотреть дерево на предмет наличия пауков, клещей или тли, чтобы не принести их в дом. Исследователи уверяют, что на одном стволе может быть несколько сотен насекомых. Хоть они и не опасны для человека, но могут вызвать определенные проблемы.

Как рассказал биолог Виктор Чепиков, при покупке новогоднего дерева нужно его осмотреть на наличие отложенных яиц насекомых, они чаще всего находятся на ветках или у основания ствола. Перед подъездом стоит хорошенько потрясти ель, а еще лучше - постучать стволом по земле. Даже если опадет несколько иголок, вместе с ними отвалятся и жуки.

Еще один вариант – помыть елку из шланга, сильный напор воды смоет всех насекомых. Но после этого нужно будет ждать, пока стечет вода, а дерево полностью высохнет.

Также можно обработать ствол и хвою инсектицидным мылом, оно является органическим веществом и продается в разведенном виде во многих хозяйственных магазинах. От аэрозолей лучше отказаться, так как это легковоспламеняющиеся вещество, пишет "АиФ - Западная Сибирь".