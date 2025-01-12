Как правильно хранить елку, рассказали тюменцам

Эпидемиолог Николай Дубинин рекомендует хранить елку в сухом месте, вдали от солнечных лучей, чтобы избежать повреждения пластика.

При правильном уходе искусственные ёлки могут служить долго, однако со временем материал, особенно ПВХ, может терять свои свойства. Влага и перепады температуры могут привести к разложению пластика и выделению токсичных веществ, таких как фталаты и канцерогенные соединения. "Долгое хранение искусственного дерева в помещениях с высокой влажностью может привести к развитию грибка на его поверхности, что, в свою очередь, может вызвать аллергические реакции", — отмечает врач.

Накопление пыли и плесени на ёлке увеличивает риск возникновения аллергий. Поэтому важно регулярно очищать ёлку от пыли и следить за её состоянием, - сообщает КП-Тюмень.