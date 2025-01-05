Тюменские Снегурочки могут принять участие в профконкурсе

7 января в 12:00 пройдет новогодняя елка на площади 400-летия Тюмени. Центр культуры и творчества "Тюмень" проводит здесь конкурс Снегурочек. В развлекательной программе могут принять участие Снегурочки от 10 лет. Им предстоит подготовить визитную карточку. Нужно будет рассказать о себе в любом жанре - вокал, танец, оригинальный номер. В рамках этого конкурса проходит презентация авторского головного убора Снегурочки.

Вторым испытанием станет "Домашнее задание" - музыкальный или хореографический номер, продолжительностью не более двух минут. У Снегурочки в этом конкурсе может быть группа поддержки – не более 6 человек.

В финале конкурса состоится массовый забег участниц в костюмах Снегурочек.

Победителей конкурса определит жюри в составе авторитетных деятелей культуры, искусства и педагогического сообщества, - сообщает Тюменская линия.

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