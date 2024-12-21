Елку в Роще Журавского в Тобольске могут украсить своими игрушками

22 декабря в 12:00 в Тобольске начнется праздник. Там его жители могут украсить елку в Роще Журавского своими игрушками.
"Каждый может сделать игрушку собственными руками, принести, повесить. Все это приветствуется. Один человек может принести одну игрушку", — рассказал глава города Петр Вагин.
Он уверен, что получится сделать большой интересный праздник, - сообщает Тюменская линия.
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