Елку в Роще Журавского в Тобольске могут украсить своими игрушками

22 декабря в 12:00 в Тобольске начнется праздник. Там его жители могут украсить елку в Роще Журавского своими игрушками.

"Каждый может сделать игрушку собственными руками, принести, повесить. Все это приветствуется. Один человек может принести одну игрушку", — рассказал глава города Петр Вагин.

Он уверен, что получится сделать большой интересный праздник, - сообщает Тюменская линия.

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