Путин считает безопасной и эффективной вакцину от коронавируса, первые партии которой уже получила Тюменская область

Тюменская область получила две партии вакцины "Спутник V" для проведения массовой вакцинации: 300 доз 10 декабря и 800 доз - на этой неделе. Первыми вакцинацию пройдут относящиеся к группе риска: медики, работники образования и социальные работники.

На сегодня прививку поставили 175 человек в Тюмени, Тобольске и Ишиме.

В областном депздраве напомнили, что первые 42 дозы вакцины "Спутник V" поступили в Тюменскую область в сентябре – для отработки логистической цепочки и возможностей соблюдения холодовой цепи в процессе транспортировки. Вакциной привились медработники, а также губернатор Александр Моор. "Мне поставили вакцину из пилотной партии. Что могу сказать, чувствую себя хорошо, побочных эффектов не наблюдаю", - сообщил в своих соцсетях глава региона.

Сегодня в ходе пресс-конференции президент РФ также прокомментировал качество российской вакцины от коронавируса. "У нас хорошая вакцина, и безопасная, и эффективная. Ни одного случая серьезных побочных явлений. Прежде всего, я всегда об этом говорил, и скажу еще раз, хочу, чтобы меня все услышали в стране: наша задача – провести вакцинацию внутри Российской Федерации. Здесь есть некоторые вопросы. Какие? Вакцина сама по себе, компоненты этой вакцины хорошие. Нам до сих пор не хватает "железа", оборудования для производства нужного нам количества вакцины", - рассказал Владимир Путин.