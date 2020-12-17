В Тюменской области число заболевших коронавирусом превысило 21 тысячу

13:33 17 декабря 2020
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Фото - пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

За минувшие сутки Тюменской области зафиксировано 166 случаев заболевания коронавирусом,161 выздоровление пациентов и 2 летальных исхода (54-летняя женщина и 48-летний мужчина). Всего с начала пандемии covid-19 диагностирован у 21 077 человек, выздоровели 19 747, умерли от коронавируса 174 человека.

Сегодня на ИВЛ находятся 11 пациентов, 4 865 человек остаются под медицинским наблюдением, 818 - на перевахтовке, сооьбщает Оперштаб.

Теги: коронавирус , статистика
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