Тюменский оперштаб опроверг информацию об ужесточении противокоронавирусных ограничений

В мессенджерах появилась и активно распространяется сообщение о том, что в регионе в ближайшее время закроются торговые центры, школы, детсады, театры, предприятия сферы услуг и так далее.

Оперштаб Тюменской области не принимал подобных решений, информация о планируемом ужесточении режима повышенной готовности в Тюменской области не соответствует действительности, сообщается в официальном телеграм-канале.

В РИА Новости отметили, что регионы сегодня с утра опровергают анонимное сообщение о якобы готовящемся пакете ограничений, которое без указания конкретного региона гуляет по родительским чатам и другим площадкам в социальных сетях. Помимо Тюмени, сообщение о готовящемся локдауне опровергли Карелия, Челябинская, Нижегородская и Магаданская области, Приморье и Камчатка.