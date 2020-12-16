В Сорокинском районе закрылся моногоспиталь

12:16 16 декабря 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В селе Большое Сорокино Тюменской области закрыли моноинфекционный госпиталь

"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе перепрофилированные учреждения начинают возвращаться к прежнему режиму работы. В селе Большое Сорокино койки моноинфекционного госпиталя перевели обратно в общетерапевтические", — сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Областная больница №4".

Госпиталь был открыт 10 ноября. За это время там пролечено 110 человек. Последних семь пациентов из медучреждения перевели в госпиталь Ишима 15 декабря, в котором развернуто 270 коек.

В ближайшие дни, после дезинфекции и обработки помещений, стационар Сорокинской районной больницы вернется в прежний режим работы.

Теги: коронавирус
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2020