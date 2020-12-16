В Сорокинском районе закрылся моногоспиталь

В селе Большое Сорокино Тюменской области закрыли моноинфекционный госпиталь
"В связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в регионе перепрофилированные учреждения начинают возвращаться к прежнему режиму работы. В селе Большое Сорокино койки моноинфекционного госпиталя перевели обратно в общетерапевтические", — сообщили в пресс-службе ГБУЗ ТО "Областная больница №4".
Госпиталь был открыт 10 ноября. За это время там пролечено 110 человек. Последних семь пациентов из медучреждения перевели в госпиталь Ишима 15 декабря, в котором развернуто 270 коек.
В ближайшие дни, после дезинфекции и обработки помещений, стационар Сорокинской районной больницы вернется в прежний режим работы.
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