Почему выгодно брать высокоскоростные тарифы на Интернет

Сегодня на рынке телекоммуникационных услуг действует множество провайдеров с самыми разнообразными тарифными предложениями по доступу в Интернет. Основные переменные таких тарифов: стоимость услуги в месяц, скорость (и стабильность) соединения, а также различные дополнительные предложения.

Зачастую многие ориентируются именно на первую переменную, полагая, что предоставляемой скорости хватит в любом случае, и лучше не переплачивать. Однако на деле пользоваться высокоскоростными тарифами часто бывает выгодно по целому ряду причин.

Во-первых, даже если сейчас вам хватает скорости, задумайтесь, вдруг в вашей семье случится пополнение? Или внезапно нагрянут родственники или друзья? Во-вторых, всё больше сайтов прикручивают себе красивые виджеты и прочие сервисы, которые весят немало. Причем тенденция эта будет лишь продолжаться.

С невысокой скоростью соединения, возможно, вам придется ждать загрузки, будто вы вернулись в начало 2000х годов и используете dial-up. Особенно, если вы не единственный, кто любит посещать "навороченные" сайты. Та же история с видео. Многие сервисы и каналы выкладывают видео в 2K, а то и больше. Грустно, если ваш телевизор позволяет смотреть такую красоту, но не тянет Интернет.

Уходящий 2020 год приучил нас, что мир постепенно переходит на всё дистанционное. Медленный Интернет не должен мешать работе или учебе. Более того, проведение мероприятий онлайн и в прямом эфире – от вебинаров до спектаклей и концертов – стало настоящим трендом и тоже вряд ли потеряет в популярности в ближайшие годы.

А рекомендации Роспотребнадзора провести новогодние праздники, не выходя из дома, фактически дают "зеленый свет" различным онлайн-играм, где наверняка стоит ожидать наплава геймеров, – стало быть, потребуется быстрый Интернет.

Наконец, стоимость высокоскоростных тарифов не так уж и велика, зато они не раз спасут ваши нервы.

Для жителей многоквартирных домов и пользователей, подключенных по технологии PON (включая частные дома), "Русская компания" предлагает тарифы с безлимитным Интернетом, отвечающие самым высоким стандартам и потребностям:

* #Всёчтонадо150 – скорость до 150 Мбит/сек за 550 рублей в месяц;

* #Всёчтонадо250 – скорость до 250 Мбит/сек за 750 рублей в месяц.

Также до конца января 2021 года действует акция "Новогодний калейдоскоп". В рамках акции для многоквартирных домов, подключенных к технологии PON, есть возможность проведения Интернета скоростью до 200 Мбит/с за 599 рублей в месяц. А если одновременно с Интернетом вы подключите и телевидение (свыше 200 телеканалов), стоимость составит 699 рублей.

Интернет от "Русской компании" - это высококлассное оборудование, стабильное соединение, техническая поддержка 24/7 и множество вариантов для дистанционной оплаты. Узнать подробности можно по телефону: 39-00-39.