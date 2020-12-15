В Тюменской области прошли дни армянской культуры

Фото предоставлено комитетом по делам национальностей Тюменской области

В минувшие выходные жители Тюмени смогли познакомиться с традициями и культурой армянского народа. Дни армянской культуры состоялись в армянском культурном центре имени Месропа Маштоца.

Знакомство с традициями началось с приглашения в семью мастеров-ремесленников, где дедушка занимается обработкой кожи и изготовлением обуви, бабушка ткет традиционный ковер "карпет", сын создает серебряные ювелирные украшения в традиционном стиле и позолоченные пояса "кямар", невестка взбивает масло в деревянном сосуде "хноци", дети играют в куклы в армянских национальных костюмах, сделанные своими руками.

Для ценителей музыки работала выставка народных армянских инструментов — зурна, шви, дхол, каманча и других. Хореографический ансамбль "Наири" исполнил любимый армянский фольклорный танец "Кочари" и зрелищный танец-крепость "Бердт". Народные хореографические композиции насчитывают более трех тысяч лет.

Армянские хозяйки накрыли стол с блюдами национальной кухни: пахлава, халва, мацони, армянский лаваш, приготовленный традиционным способом. Работал библиотечный зал с воссозданными копиями древних рукописных книг на армянском языке. Юные воспитанники армянского культурного центра представили кукольный спектакль по мотивам армянской народной сказки "Собака и кот".

"Для нас важно, что в Тюменской области созданы все условия для сохранения богатого исторического, культурного, духовного наследия армянского народа, а также открыты возможности для реализации этнокультурных проектов, знакомящих тюменцев разных национальностей с тысячелетней армянской культурой", — рассказал лидер региональной армянской организации Абрам Овеян.

"Дни армянской культуры - ежегодный проект, реализуемый по инициативе Союза армян Тюменской области в рамках Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации", — рассказал председатель регионального комитета по делам национальностей Владислав Чернов.