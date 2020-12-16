Прививку от гриппа поставили себе 53% жителей Тюменской области

19:19 15 декабря 2020
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На территории Тюменской области вакцинацию от гриппа прошли 806 304 человека, или 53% от совокупного населения (данные на 11 декабря). По плану должны привиться 60% и все желающие еще успевают это сделать - в поликлиниках бесплатные вакцины есть, а вирусы гриппа в нашей области пока не циркулируют.

На минувшей неделе заболеваемость ОРВИ в регионе была ниже эпидемического порога, в биопробах от больных ОРВИ выделяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. 

По причине заболеваемости ОРВИ приостановлена деятельность 23 классов в тринадцати школах и  4 групп в четырех детсадах. Полностью приостановленных общеобразовательных организаций в регионе нет.

Теги: вакцинация , грипп , карантин , ОРВИ , Роспотребнадзор
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