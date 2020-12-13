Юные тюменцы смогут участвовать в проектах федерального масштаба

Физико-математическая школа Тюменской области вошла в Ассоциацию школ-партнеров российского образовательного центра "Сириус". Теперь талантливые дети из ФМШ смогут участвовать в серьезных научно-исследовательских проектах и инновационном предпринимательстве.
Включение тюменской школы в ассоциацию стало возможным благодаря победам учеников в престижных российских и международных соревнованиях и эффективной работе педагогов. Всего в организацию входят лишь 18 школ.
"Для нас, прежде всего, это колоссальный опыт развития: новейшие исследования, апробация инновационных проектных решений и технологий, подготовка учителей, работающих с одаренными детьми. Теперь для нас открыты все интеллектуальные ресурсы страны в области работы с высокомотивированными ребятами", – прокомментировала директор школы Наталья Фомичева.
И если для школы это означает серьезный опыт и огромную ответственность, то для региона – рост интеллектуального потенциала, пишет "Тюменская область сегодня".
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