Тюменцы показали отличные знания на Экодиктанте-2020

Тюменская область стала одним из регионов-лидеров по итогам Всероссийского экологического диктанта. Ежегодная акция состоялась в конце ноября, наградные документы уже загружены в личные кабинеты участников и доступны для просмотра и скачивания.

Как сообщили в департаменте образования и науки региона, Тюменская область заняла третье место среди других 85 регионов, разделив "бронзу" с Московской областью. В акции принимали участие все желающие от 12 лет. Экодиктант проходил на площадках учреждений дополнительного образования, в учебных классах на уроках биологии, химии или физики, а также на профильных занятиях вузов и организаций профессионального образования. Можно было пройти диктант и на онлайн-платформе.

Задания отличались по уровню сложности в зависимости от возраста и подготовки участников. Так, вопросы для школьников и для студентов и выпускников учебных заведений эколого-биологической направленности были разными.

Следующий Всероссийский экологический диктант запланирован на ноябрь 2021 года.