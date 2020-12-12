Николай Брыкин вручил подарки постояльцам пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Тюмени

Депутат Госдумы, член фракции "Единая Россия" Николай Брыкин в преддверии Нового года встретился с постояльцами пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Тюмени и вручил подарки.

При поддержке депутата приобретено 17 планшетных компьютеров, аудиотехника, а также новогодняя елка и елочные украшения, костюмы Деда Мороза и Снегурочки для создания праздничного настроения, сообщает пресс-служба фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Николай Брыкин отметил, что помощь людям старшего поколения всегда в приоритете, а во время пандемии коронавируса приобрела особое значение. "Они должны чувствовать нашу заботу, это самое малое, что мы можем сделать для них. Считаю своим долгом помогать ветеранам и всегда откликаюсь на их просьбы", - рассказал депутат.

Директор пансионата ветеранов Великой Отечественной войны и труда Алена Эбель поблагодарила депутата Госдумы за внимание к нуждам ветеранов. "От имени жителей пансионата и его сотрудников хочется сказать спасибо за неравнодушие и столь скорый отклик на нашу просьбу. Мы считаем, что долголетие должно быть активным, а ваши подарки помогут сделать жизнь ветеранов более насыщенной и интересной", - сказала Эбель.

Встреча прошла с соблюдением всех необходимых мер профилактики распространения вирусных инфекций.