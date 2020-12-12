Тюменский студент создает цифровой путеводитель по городу

Источник: Институт наук о Земле ТюмГУ

Студент четвертого курса Института наук о Земле ТюмГУ Герман Мизанфаров разработал проект цифрового путеводителя по Тюмени с рабочим названием "Tyumen way". Идею уже оценили на всероссийском конкурсе "Развивая туризм – развиваем Россию!", теперь команда проекта ищет заинтересованных студентов и специалистов для проработки технической части приложения.

Как сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза, проект представляет собой мобильный интерактивный картографический сервис (ИКС), который в своей основе опирается на ГИС-технологии (ГСП, электронные карты и веб-ГИС). Удобная навигационная платформа будет содержать необходимую туристу и гостям Тюмени информацию.

В основе путеводителя - проект "Живая карта России", который аккумулирует тематические слои: естественный, культурно-исторический, рекреационный, сервисный, антропологический, событийный, мифологический. Планируется добавить креативно-развлекательный, транзитный, цифровой и научный слои. Путешествуя по цифровой Тюмени, можно будет переключаться между слоями или совмещать их. Для простоты и удобства информация в описании туристских объектов укладывается в 400-500 символов.

Разработчики проекта планируют сотрудничать с местным сообществом через краудсорсинг: люди смогут публиковать собственные маршруты, рассказы о любимых местах, партнерские программы с организациями в сфере культуры и СМИ. Возможна и интеграция других востребованных для самостоятельного туриста сервисов, таких как Izi.Travel или Uber.

Следующим этапом работы над проектом станет формирование ГИС-основы, разработка мобильного приложения, пишет ИА "Тюменская линия".