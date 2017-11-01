Ты приедешь в Тюмень? Школьники выпустили литературный путеводитель по городу

На этой неделе в Центральной детской библиотеке прошла презентация литературного путеводителя по Тюмени "Мое маленькое путешествие". Его создатели, школьники Анастасия Самсонова и Артемий Глушков, собрали около 900 стихотворений о Тюмени местных авторов, а для книги отобрали 12 — о самых знаковых местах нашего города.

"Прежде чем браться за создание книги, мы провели опрос среди наших одноклассников, чтобы узнать, нужен ли такой сборник нашим сверстникам и насколько хорошо они знают места Тюмени. Самыми популярными ответами были набережная и Цветной бульвар. Оказалось, что одноклассники больше знакомы с историей Санкт-Петербурга, чем своего родного города. Для путеводителя мы отобрали 12 мест, но насчитали мы их более 34. Нам захотелось рассказать о них, вызвать у сверстников интерес, потому что очень важно знать город, в котором ты живешь, и его историю", — рассказала Анастасия Самсонова.

В сборник вошли стихотворения Галины Грицаченко, Евгении Зонтиковой, Ивана Афанасьева, Сергея Дюкалова и других тюменских авторов. Экземпляры появятся в библиотеках и школах города.

Книга "Мое маленькое путешествие" — часть проекта "Узнай Тюмень и ее поэтов", который Настя и Артем собираются продолжать. В планах школьников выпустить интеллектуальную настольную игру на знания мест Тюмени. В тестовом варианте ребята уже провели ее в своей 89-й школе.

Со своим проектом Настя и Артем выиграли грант в 30 тысяч рублей на конкурсе "Моя идея". Как рассказали в пресс-службе мультицентра "Моя территория", скоро ребята запустят на платформе Planeta.ru сбор средств на выпуск настольной игры.