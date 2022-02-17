Тюменские экспортеры могут воспользоваться путеводителями по выходу на рынки Дании

Торговое представительство России в Дании подготовило путеводители для бизнеса по Королевству и входящим в его состав Фарерским островам и Гренландии, чтобы рассказать отечественным компаниям об особенностях ведения бизнеса и выхода на рынки страны и ее автономий.

Путеводители рассказывают о состоянии внутренних рынков Дании и её автономных территорий, объемах и направлениях внешней торговли Королевства, структуре товарооборота с Россией и крупнейших компаниях страны, сообщает представительство Торгпредства РФ в Дании.

В них есть информация о конгрессно-выставочных мероприятиях, технических регламентах с указанием товарных групп, сертификационных органах Дании, системе технического регулирования в Дании и добровольных частных стандартах, существующих тарифных и нетарифных ограничениях на импорт товаров из России.

В справочниках также указаны основные национальные нормативно-правовые акты, регулирующие внешнеторговую деятельность, положения законодательства ЕС, регулирующие порядок ведения внешнеторговой деятельности с Данией. Там же размещена информация о регулировании иностранных инвестиций, порядке открытия представительств, филиалов и дочерних компаний, налогообложении физических и юрлиц.

Важно, что путеводители содержат контактную информацию органов госвласти Дании, российских заграничных учреждений в стране, а также ряд полезных ссылок на статистические и страноведческие ресурсы.

Ознакомиться с путеводителями можно здесь.