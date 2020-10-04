Тюменские студенты создают цифровой путеводитель по городу

Студент четвертого курса направления "Туризм" ТюмГУ Герман Минзафаров вместе со своей командой занимаются разработкой цифрового путеводителя по Тюмени. Его предварительное название "Tyumen way", для него уже создан логотип и брендбук.

Проект представляет собой мобильный картографический сервис, основанный на геоинформационных технологиях. "Tyumen way" необходим для сбора информации самостоятельным туристам, местным жителям и цифровым кочевникам для посещения и изучения Тюмени.

"В основе путеводителя лежит проект "Живая карта России", который аккумулирует естественный, культурно-исторический, рекреационный, сервисный, антропологический, событийный, мифологический слои. Планируется добавить креативно-развлекательный, транзитный, цифровой и научный слои. Между слоями можно будет переключаться или соединять их", - рассказал автор проекта.

Особенностью путеводителя станет работа с местным сообществом через краудсорсинг и интеграцию востребованных для самостоятельного туриста сервисов: Izi.Travel, Uber.

Для проработки технической части цифрового путеводителя планируется привлечь студентов и специалистов, пишет ИА "Тюменская линия".