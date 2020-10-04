Тюменские студенты создают цифровой путеводитель по городу

10:29 04 октября 2020
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pixabay.com

Студент четвертого курса направления "Туризм" ТюмГУ Герман Минзафаров вместе со своей командой занимаются разработкой цифрового путеводителя по Тюмени. Его предварительное название "Tyumen way", для него уже создан логотип и брендбук.

Проект представляет собой мобильный картографический сервис, основанный на геоинформационных технологиях. "Tyumen way" необходим для сбора информации самостоятельным туристам, местным жителям и цифровым кочевникам для посещения и изучения Тюмени.

"В основе путеводителя лежит проект "Живая карта России", который аккумулирует естественный, культурно-исторический, рекреационный, сервисный, антропологический, событийный, мифологический слои. Планируется добавить креативно-развлекательный, транзитный, цифровой и научный слои. Между слоями можно будет переключаться или соединять их", - рассказал автор проекта.

Особенностью путеводителя станет работа с местным сообществом через краудсорсинг и интеграцию востребованных для самостоятельного туриста сервисов: Izi.Travel, Uber.

Для проработки технической части цифрового путеводителя планируется привлечь студентов и специалистов, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: карта , мобильное приложение , путеводитель , студенты , ТюмГУ
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