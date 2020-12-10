Тюменцы встретились с Дедом Морозом в онлайн-формате

Встреча с Дедом Морозом из Великого Устюга прошла в формате телемоста в администрации города Тюмени 7 декабря. Юные тюменцы долго ждали этой встречи, заранее отправили волшебнику письма, готовили творческие программы и теплые поздравления.

Конференция с Дедом Морозом уже пятый раз прошла в Тюмени в рамках акции "Путешествие Деда Мороза с НТВ". До встречи настроение детям и их родителям подарил вокал бэнд "Матрица", исполнив песню "Чудеса случаются". На мероприятии даже присутствовали веселые гномы, которые задавали предстоящей встрече с Дедом Морозом особое волшебное настроение.

Дедушка Мороз рассказал о себе, ответил на вопросы детишек. Ребята были очень рады пообщаться с Дедушкой, пусть и дистанционно. На прощание волшебник сказал: "Верьте в чудо, и оно придет в ваш дом, а я приложу все усилия, чтобы все ваши мечты исполнились!"

После визита главный Дед Мороз запустил в городе "Фабрику волшебства" – это проект, который погрузит детей и взрослых в мир праздника. Ресурс будет доступен уже 15 декабря, на нем все желающие смогут найти Рекорд Снеговиков, Сказочное ориентирование, конкурсы, призы, сказки Деда Мороза, а также послушать колыбель от Снегурочки и многое другое.