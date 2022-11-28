Поезд Деда Мороза простоит в Тюмени пять часов

Поезд Деда Мороза прибывает в Тюмень в 15:40 и до 20:40 готов бесплатно принимать гостей в вагонах свободного посещения - сувенирной лавке и кафе, сообщается на сайте проекта.
Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция, в составе которой приемная, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка. Пассажиры этого поезда – сам Дед Мороз и его сказочная команда.
"В каждом городе, где сделает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет праздничная программа с участием Деда Мороза, артистов и аниматоров, которая позволит окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие! Работают также сувенирная лавка и кафе. Праздничная программа на вокзале или привокзальной площади начинается за 20 минут до прибытия поезда", - отмечают организаторы.
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