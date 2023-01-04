Мастерская Деда Мороза откроется в Заводоуковске

13:13 04 января 2023
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Ежегодно в новогодние каникулы в Заводоуковске открывается мастерская Деда Мороза, где проводят обучающие мастер-классы "Новогодние узоры" и "Рождественский сувенир".

В этот раз она пройдет 5 и 6 января, начало мероприятий запланировано на 13 часов.
– Наши специалисты не только проводят мастер-классы, но и рассказывают детям, например, об истории Рождества, проводят разные конкурсы, викторины в процессе изготовления снежинок и сувениров. Мы приглашаем на мероприятия семьи, без каких-либо ограничений, размещаем объявления в социальных сетях и на сайте, раздаем листовки о работе мастерских, – рассказала корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" заместитель директора АУ МО Заводоуковский городской округ "КЦСОН" Елена Князева.

Теги: Дед Мороз , Заводоуковск
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