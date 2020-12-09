В Тюмени реализуется проект по организации инклюзивного туризма

Фото предоставлено ДТиС "Пионер"

Проект по организации инклюзивного туризма в Тюменской области "Истоки" — это комплекс мероприятий, содействующих организации инклюзивной туристической деятельности. Группы участников совершают путешествия по маршрутам, адаптированным под определенную целевую категорию, учитывая когнитивные способности людей с нарушениями зрения, слуха, потребности маломобильных граждан.

С октября 2020 года проект реализуется в формате эко-прогулок, что является доступным вариантом реализации проекта в условиях повышенной готовности нашего региона. Участники проекта уже совершили прогулки в Археологическом музее, сходили на озеро Андреевское, посетили экскурсию по тематике "Черное золото Сибири".

Большой цикл экскурсий и эко-прогулок был организован совместно с натуралистом, биологом Павлом Ситниковым: проведена эко-прогулка в Парк Оловянникова (территория купца И.П. Колокольникова), в парке "Гилевская роща" участников познакомили с видами деревьев на территории.

Были организованы эко-прогулка в "Эко-Парк "Гнездо" где для участников провели эко-тропу, а также экскурсию по территории с лекцией о создании "Гнезда".

Орнитолог Наталья Кискина из ТООДД "ЧИР" познакомила участников с видами птиц, которые обитают у нас в регионе. Экскурсовод, мастер резьбы по дереву, реставратор Святослав Шитов прогулялся с участниками по улицам города Тюмени и познакомил их с деревянным зодчеством. Руководитель экскурсионного центра "Сибирский сувенир" Владислав Вертегел также провел ряд эко-прогулок, одна из которых об истории создания нашего города.

"Данный формат реализации проекта в новых условиях адаптирован так, что у участников появились новые возможности: больше времени проводить на свежем воздухе, получить больше информации о своем городе, узнать о его улицах, зодчестве, истории. Туротерапия — по-прежнему одно из эффективных средств интеграции в общество. Проект и на сегодняшний день актуален и востребован различными социальными группами участников", — поделился заместитель руководителя проекта "Истоки", педагог-организатор "Дворца "Пионер" Александр Токарев

Организатором мероприятия является инклюзивный клуб "Горизонт", действующий на базе дворца творчества и спорта "Пионер".