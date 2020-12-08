Уральский государственный народный оркестр выступит в Тюмени

Фотография предоставлена организаторами концерта

С 9 по 12 декабря Уральский государственный народный оркестр выступит в городах Тюменской области.

Гастрольный тур легендарного коллектива проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, в рамках программы "Гастроли национальных коллективов" Федеральной дирекции музыкальных и фестивальных программ "РОСКОНЦЕРТ". Программа способствует объединению культурного пространства России, расширению творческого сотрудничества, привлечению новой зрительской аудитории на территории всей страны.

Уральский государственный народный оркестр – ведущий коллектив народно-инструментального исполнительства Урала и Свердловской области. Главный дирижер – заслуженный деятель искусств России Леонид Шкарупа. Дирижер – Павел Васильев. Артисты представляют публике множество творческих проектов самых разнообразных стилей, жанров и направлений, от лучших образцов старинной классической музыки, обработок, оригинальных сочинений до джаза и рока.

Постоянный участник фестивалей (фестиваль музыки и танца в Турции (2008 год), международный музыкальный фестиваль "Безумные дни" (2017 и 2019 год), Ural Music Night (2020 год)), коллектив выступал на одной сцене с такими артистами и коллективами, как Александр Малинин, Вика Цыганова, ансамбль "Песняры", Зураб Соткилава, Мария Биешу. По сей день Уральский государственный народный оркестр расширяет творческие связи – приглашенными солистами коллектива выступают Алексей Петров (Свердловская филармония), Александр Краснов, Олег Бударацкий (Екатеринбургский театр оперы и балета), Екатерина Мощенко (Свердловский театр музыкальной комедии). Артисты оркестра радовали и продолжают радовать своими концертными программами зрителей не только Урала, но и всей России, а также встречали теплый прием у иностранных слушателей – Индия, Турция.

Сегодня Уральский государственный народный оркестр представляет публике множество творческих проектов самых разнообразных стилей и направлений. В библиотеке оркестра находится более 1000 произведений классиков и современных авторов. Коллектив широко известен не только в России, но и за рубежом благодаря богатому и разнообразному репертуару и исполнительскому уровню музыкантов.

В 2021 году Уральский государственный народный оркестр отметит 35-летний юбилей.

Билеты можно приобрести на сайте ТКТО.