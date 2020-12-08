В Тюмени выбрали стоматологии с наиболее низкими ценами

Тюменские стоматологические клиники "Семейная стоматология", "Доктор Зуб" и "Умма" признаны учреждениями с наиболее выгодными ценами на популярные услуги. Такой результат показало исследование рейтингового агентства "Сибирь" и специализированного медицинского сообщества "Медэксперт".

Участниками рейтинга стали 10 учреждений, наиболее популярных по отзывам среди тюменцев: "Мега Дент", "Семейная стоматология", "ЮниДент", "Альдентис", "Доктор Зуб", "Умма", "Стоматологическая поликлиника №3", "Эстетик", "Магия улыбки" и "Гиппократ". Ценовую политику клиник сравнивали по трем востребованным услугам: установка имплантата, лечение кариеса и установка виниров. Учитывался прайс, актуальный на ноябрь 2020 года.

Так, в "Семейной стоматологии" операция установки одного имплантата системы Osstem стоит 18 000 рублей, в стоматологиях "Гиппократ", "Доктор Зуб" и "Умма" могут установить имплантат за 20 000, в "Магии улыбки" – за 21 800 рублей. "Альдентис" предлагает услугу за 23 000 рублей, в стоматологии "Мега Дент" операция стоит 25 000 рублей, в клинике "Эстетик" имплантат выйдет в 26 000 рублей. "Стоматологическая поликлиника №3" выполнит услугу от 27 000 рублей, а в клинике "ЮниДент" установка винтового имплантата по прайсу - от 28 000 рублей.

Одной из наиболее востребованных стоматологических услуг является лечение кариеса у взрослого. В стоматологии "Альдентис" такая услуга стоит от 2 400 рублей, в "Семейной стоматологии" от 2 500 до 4 500 рублей. Вылечить зуб в стоматологии "Умма" можно от 2 500 рублей, в "ЮниДент" предлагают избавиться от кариеса за 2 860 рублей и выше. В "Магии улыбки" стоимость лечения одного зуба начинается от 2 900 рублей, в "Доктор Зуб" - до 3000 рублей, а в клинике "Эстетик" избавление от кариеса стоит от 3 600 рублей. "Мега Дент" предлагает услугу от 3 700 рублей. В стоматологии "Гиппократ" можно пройти процедуру за 4 000 рублей, в "Стоматологической поликлинике №3" - до 5 500 рублей.

Стоимость установки виниров также отличается в стоматологиях нашего города. Так, и в стоматологии "Эстетик" услуга стоит от 14 500 рублей, клиники "ЮниДент", "Магия улыбки" и "Доктор Зуб" предлагают изготовить виниры от 15 000 рублей за единицу, "Семейная стоматология" и "Гиппократ" установят винир за 16 000 рублей. В "Умме" услуга стоит 17 000 рублец, в "Стоматологической поликлиники №3" – от 18 000 рублей, в клиниках "МегаДент" и "Альдентис" можно пройти процедуру за 19 000 рублей.

По итогам анализа цен определены лидеры по наиболее низким ценам в данных категориях услуг: это "Семейная стоматология", "Доктор Зуб" и клиника "Умма".

Стоит добавить, что профессиональные услуги этих стоматологий также отмечены на уровне региона и имеют высокий рейтинг по отзывам в поисковых сервисах. Так, специалисты "Семейной стоматологии" Владимир Ческидов и Анатолий Букреев вошли в число призеров рейтинга "Продокторов-2020" по Тюменской области. Стоматология "Доктор Зуб" имеет рейтинг 4,8 в сервисе 2GIS, в отзывах пациенты отмечают профессионализм врачей, приемлемые цены и вежливость персонала. Клиника "Умма" имеет оценку 5 в сервисе Flamp и положительные отзывы о лечении и протезировании зубов.