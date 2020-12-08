У парковки на тюменской набережной меняется режим работы

В Тюмени меняется формат работы парковки на набережной реки Туры. Она будет бесплатной в выходные и праздничные дни.

"На набережной реки Туры открылся большой каток, и, чтобы горожанам было комфортно проводить здесь время, многоуровневый паркинг, рассчитанный на 194 места, будет работать в выходные декабря и с 1 до 11 января в бесплатном режиме", — сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

В будние дни, независимо от времени суток, стоимость парковки составит 35 рублей в час.