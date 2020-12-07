Врачи спасли тюменку, у которой в 80 лет впервые случился отек Квинке

В Тюмени экстренная помощь потребовалась пожилой женщине, у которой случилась острая аллергическая реакция.

В три часа ночи у женщины увеличился в размерах язык, и тело покрылось красными зудящими пятнами. Распухший язык мешал ей говорить и дышать. С такими симптомами 80-летняя тюменка столкнулась впервые, она обратилась в скорую.

Спустя 15 минут фельдшерская бригада прибыла на вызов и диагностировала у женщины аллергическую реакцию по типу отека Квинке. Состояние ее улучшилось после того, как медики ввели внутривенно гормональные и антигистаминные препараты. В экстренном порядке пациентку доставили в Областную клиническую больницу № 1.

Специалисты скорой медицинской помощи напоминают, что при появлении сыпи и зуда необходимо обратиться в поликлинику. В тяжелых случаях — при отеке век, губ, увеличении языка, возникновении осиплости голоса и затруднения дыхания — незамедлительно вызвать скорую помощь со стационарного телефона по номеру 03, с сотового — 103. При признаках аллергии, особенно если она возникает не впервые, принять до прибытия медиков антигистаминные препараты, а также сорбенты, и пить как можно больше воды.

Обязательно нужно проконсультироваться со своим лечащим врачом или аллергологом. При тяжелейшем проявлении аллергической реакции, угрожающей жизни, пациент должен знать, как помочь себе: какие препараты использовать и в какой дозировке. Анафилактический шок порой развивается молниеносно — в течение 1–2 минут после попадания аллергена в организм.