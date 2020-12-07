Тюменские аптеки на 80 процентов обеспечены препаратами для профилактики и лечения коронавируса

Итоги мониторинга наличия противовирусных препаратов и средств индивидуальной защиты в аптеках города 6 декабря подвели тюменские активисты "Молодой гвардии".

С 1 декабря общественники совместно с областным депздравом проводят контроль цен на основные лекарства и средства индивидуальной защиты в местных аптеках. Согласно проведенному мониторингу цены в аптеках средним показателям по регионам, в наличии 80% лекарственных средств из чек-листа, предоставленного департаментом здравоохранения. В 90% аптек из 200 проверенных нет фавипиравира, энисамия йодида и бемипарина натрия.

Цены на медицинские маски находятся в допустимом ценовом диапазоне – от 5 до 14 рублей за штуку, упаковка из пяти медицинских масок обойдётся тюменцам в пределах 49 рублей.

Как сообщил руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев, мониторинг аптек - оно из направлений работы. "В условиях пандемии COVID-19 наш штаб Молодой Гвардии активно оказывает помощь жителям города. Единовременно мы доставляем продукты пенсионерам, проводим постоянный мониторинг интернет-ресурсов с ложной информацией и отслеживаем уровень цен на товары первой необходимости. Чаще всего к нам поступают обращения граждан, касающиеся отсутствия лекарственных средств в аптеках. В связи с этим мы запустили повторный мониторинг тюменских аптек. Молодогвардейцы по чек-листу проверили наличие и цены на ряд лекарственных средств и СИЗов", - прокомментировал Сибтнев.

Мониторинг проходил одновременно в 58 регионах России, всего молодогвардейцы проверили более 2000 аптек. По итогам будет составлен соответствующий рейтинг.