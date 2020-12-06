В доме престарелых Уватского района установили новые бактерицидные облучатели

Бактерицидные облучатели и лекарственные препараты поступили в отделение временного проживания дома престарелых в поселке Нагорный Уватского района. На эти цели региональное общественное объединение "Защита Отечества" направило более 300 тыс. рублей.

Как пояснил глава Уватского района Сергей Путмин, это инициатива депутата Государственной Думы от Тюменской области Николая Брыкина. Заявка Уватского района была рассмотрена в кратчайшие сроки и средства оперативно поступили на счет комплексного центра социального обслуживания.

"В разгар эпидемии дополнительная помощь самой уязвимой категории наших жителей очень важна", – заявил Сергей Путмин.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района, за девять месяцев 2020 года в отделении временного проживания помощь получили 68 граждан пожилого возраста. Из них 48 пенсионеров по возрасту, 18 граждан пожилого возраста и имеющих группу инвалидности, один участник трудового фронта, один ветеран труда, пишет ИА "Тюменская линия".