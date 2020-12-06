Врачи предостерегают тюменцев от употребления витамина С в больших дозах

Тюменцы часто используют витамин С в качестве профилактики вирусных заболеваний. Однако врачи напоминают: употреблять его нужно с осторожностью и в правильном дозировке.
Как отметил врач-терапевт Игорь Сточников, сам витамин не поможет защититься от вирусных или простудных заболеваний, но поможет восстановиться уже заболевшему организму. В частности, он способен сократить длительность болезни и немного облегчить ее симптомы.
"Витамин С очень важен для организма человека, ведь это анитиоксиданты, которые нейтрализуют свободные радикалы — атомы и молекулы, способные повреждать мембрану клетки. Но при этом в больших количествах данный витамин может навредить организму", - прокомментировал врач.
Витамин С не запасается в организме, его нужно употреблять постоянно. И суточную дозу (100 мг) следует разделить на 2-3 приема. Превышать ее без назначений врача не рекомендуется, иначе есть риск получить неприятные побочные эффекты: аллергию, нарушение работы ЖКТ, образование камней в почках, превышение лейкоцитов в крови.
Лучше всего получать этот витамин из продуктов: фруктов, ягод, зимой можно употреблять замороженные ягоды или отвар шиповника, пишет "АиФ - Западная Сибирь".
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