В Тобольске предлагают разработать концепцию муниципальной ярмарки

Фото: администрация Тобольска

Стартовал публичный конкурс эскизов концепции устройства "Тобольской муниципальной ярмарки". Работы принимаются до 16 декабря.

Как сообщили в пресс-службе тобольской администрации, концепцию оформления торговых рядов может предложить любой желающий. Предполагается, что ярмарочные места будут обустроены на территории, прилегающей к ТК "Северный". Участникам конкурса предлагают продумать расположение и оформление торговых лотков, как будут оформлены две входные группы, информационная доска, как может выглядеть возможное ограждение территории, учитывая транспортную развязку, пешеходный поток, с удобством для участников и посетителей ярмарки, пишет ИА "Тюменская линия".

Конкурсные работы принимаются до 17.00 часов 16 декабря 2020 года. По возникшим вопросам можно обратиться по телефонам: 8 (3456) 24-12-45, 24-66-24 в департамент экономики, электронная почта: econ@admtobolsk.ru, torgotdel208@yandex.ru.