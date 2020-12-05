Активные пенсионеры Тюменского района перешли в онлайн

Клубы активного долголетия в Тюменском районе в 2020 году переключились на онлайн-формат и стали проводить мероприятия и встречи дистанционно. Акцент был сделан на здоровье, финансовой грамотности и развитии волонтерского движения.

Клубы активного долголетия появились в Тюменском районе в 2015 году, сегодня их число выросло до 32. Работу с ними ведет Комплексный центр социального обслуживания населения. В настоящий момент активных участников клубов – более 350 человек, всего в течение года к мероприятиям присоединилось более 2,5 тыс. граждан старшего возраста.

Как отмечает директор Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района Наталья Нестерова, работа клубов нацелена на повышение социальной активности, участие в общественной жизни, сохранение и укрепление здоровья людей в возрасте. В 2020 году, несмотря на жесткие ограничительные меры для граждан 65+, деятельность организаций не утихла, а перешла на дистанционный формат.

Впервые Школа финансовой грамотности проходила онлайн: представители банков рассказали старшему поколению, как сберечь денежные средства на карте и распознать мошенников. В рамках социального туризма участники клубов виртуально посетили музеи Тюмени и Тобольска, "прошлись" по местам воинской славы Тюменской области. В очном формате пожилым людям в этом году удалось побывать в Ембаевском музее.

Начал активно развиваться проект "Школа имиджа", который учит бабушек и дедушек выглядеть опрятно и красиво. Успешно развивается в Тюменском районе проект "Бабушкин воркаут", продолжает набирать популярность скандинавская ходьба. Не унывает и серебряное волонтерство. Если в начале года в районе насчитывалось до 10 активных волонтеров, то сегодня их уже 80. В год 75-летия Победы были созданы цветочные клумбы в виде пятиконечной звезды во всех муниципальных образованиях столичного. Также дан старт проекту "Чтобы помнили" по увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, пишет "Комсомольская правда – Тюмень".