93-летний тюменец поделился секретом долголетия

Александр Колесников бодр, энергичен и заядлый физкультурник. В свои 93 года он старается не пропускать групповые занятия лечебной физкультурой в сквере недалеко от дома.

По словам специалист по спорту, лечебной и адаптивной физической культуре Тюменского ГМУ, специалист МАУ СШ "Центр дзюдо" Елены Августа, несмотря на инвалидность, Александр Иванович выполняет физические упражнения с элементами танца и скандинавской ходьбы. Также он регулярно делает зарядку, благодаря которой ему удалось улучшить зрение, сообщает АиФ-Тюмень.

Дома у пенсионера есть гантели, турник и велотренажер, который точно не служит вешалкой для вещей, а используется по прямому назначению.

"После операции на желудке я отказался от мяса, в меню, в основном растительная пища. Стараюсь не увлекаться сладким, вместо сахара выбираю мед, а вместо тортов – запекаю фрукты, - говорит дедушка. – Держать в тонусе нужно не только тело, но и мозг. Поэтому регулярно читаю и даже освоил интернет. Ищу там советы по здоровому образу жизни, долголетию и делюсь с ними со сверстниками", - рассказал он.