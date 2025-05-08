Секретом долголетия поделился тюменский ветеран

Михаилу Федоровичу Костюрину 101 год. Он родился 23 марта 1923 года в небольшом сибирском городке Тайшет под Иркутском. Он был шестым из семерых детей в семье. 22 июня 1941 года 17-летний Михаил услышал о войне из репродуктора в деревне. Он сразу попытался записаться на фронт, но его отправили в Красноярское военное училище связи, эвакуированное из Киева в Сибирь.

Его боевой путь прошел через Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию. Мужчина штурмовал Будапешт, освобождал Прагу. 9 мая 1945 года его часть встретила в 15 километрах от Праги. Но уже в августе их перебросили на Дальний Восток – на войну с Японией. После войны мужчина вернулся домой. Проходил службу в Барнауле, затем на семь лет отправился в Германию служить в группе советских войск – был командиром подразделения политчасти.

В 60-х переехал в Тюмень. А в 1968 году, имея 30 лет выслуги с учетом военных лет, подполковник Костюрин ушел в запас. После еще 17 лет он проработал председателем партийной комиссии Тюменского горкома КПСС.

Сегодня 101-летний ветеран живет в Тюмени. Каждый год 9 Мая он надевает китель с наградами: 3 ордена Отечественной войны, 28 медалей, включая "За боевые заслуги" и "За победу над Германией", орден Красной Звезды, - сообщает Тюменская область сегодня.