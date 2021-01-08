В Тюменской области развивают принципы активного долголетия

В Тюменской области уделяется много внимания стимулированию активного долголетия пожилых граждан, их социальному и экономическому интегрированию в жизнь общества. В регионе для этого организуют не только интересный досуг для данных категорий, но также обучающие мероприятия. А желающие имеют возможность реализовать себя в качестве волонтера.

Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, в регионе проводят школы активного долголетия, безопасности, здоровья, финансовой грамотности, спортивные занятия, компьютерные курсы, открывают клубные и кружковые формирования для тюменцев почтенного возраста.

"Серебряные" волонтеры в рамках режима самоизоляции перевели свою деятельность в онлайн-формат. В дистанционных акциях пожилых добровольцев приняли участие более 3000 человек.

Чтобы минимизировать дефицит общения людей пожилого возраста привлекают к участию в дистанционных образовательных и досуговых программах. Это позволило увеличить число пользователей социальных сетей "в возрасте", повысить информированность и медиаграмотность старшего поколения в использовании online-сервисов.

В настоящее время 45% пожилых жителей Тюменской области являются участниками межведомственных проектов, направленных на создание условий для активного долголетия. За три года этот показатель вырос в три раза. Впервые в 2020 году традиционный Форум "На 55 с плюсом", посвященный международному дню пожилых людей, прошел с учетом эпидемиологической обстановки в формате телемарафона. Его участниками стали около 66 тысяч жителей региона.