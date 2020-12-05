В Тюмени ставят инклюзивный мюзикл "Остров сокровищ"

Инклюзивный мюзикл "Остров сокровищ" готовят к показу в Тюмени. В спектакле будут задействованы артисты с ограниченными возможностями здоровья, а сценарий и песни написала Анастасия Жгельская с ДЦП.

Работа над мюзиклом началась в 2016 году, тогда это были просто отдельные песни, исполненные виртуальным голосом Анастасии. Через два года ее друг Александр предложил записать видео-спектакль "Остров сокровищ. История двух искателей приключений". Они собрали старые песни, записали дуэты, подготовили сценарий, но поставить спектакль не удалось – Александр умер от неизлечимой болезни.

"Через год, переслушав песни, я решила написать новый сценарий. Он вышел другим, но смысл мюзикла, который мы создали с Сашей, сохранился", – поделилась Анастасия.

Мюзикл рассказывает историю парня и неслышащей девушки. Все песни герои исполняют жестами. Организацией подбора актеров занималась руководительница студии жестового пения в Тюмени Марина Скопинцева.

На репетициях Анастасия присутствует удаленно – коляска не позволяет передвигаться по городу. Под руководство она взяла только запись песен, а остальное доверила профессионалам своего дела. Премьера мюзикла запланирована в мае в МТЦ "Космос", пишет "Вслух.ру".