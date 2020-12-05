В Тобольском Кремле открылся выставочный проект "Сибирская казна"

Новый выставочный проект "Сибирская казна" открылся в Рентерее Тобольского кремля. Посетители мемориального здания смогут увидеть подлинные предметы из хранилищ Тобольского музея-заповедника.
Как сообщили в Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике, гостей выставки познакомят с важными вехами истории первой столицы Сибири в XVII – XIX веках. К тому же, сам ансамбль Тобольского Кремля содержит в себе много тайн.
Рентерея - одно из самых величественных зданий в ансамбле Кремля. Его построил в первой половине XVIII века именитый зодчий Семен Ремезов. Именно здесь более 200 лет назад при губернаторе Матвее Гагарине хранили ясак, который собирали со всей обширной территории Сибири перед отправкой в Москву. По словам музейных работников, внутри были собраны меха, драгоценности, экзотика вроде мамонтовой и моржовой кости, а также оружие, финансы, зерно и высоко ценившаяся в то время соль. Этому и посвящена новая экспозиция, пишет "Тюменская область сегодня".
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