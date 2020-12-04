Более миллиона просмотров набрал телевизионный проект "Тюменская марка"

Фото: Тюменская марка

Конкурс "Тюменская марка" завершится сегодня, 4 декабря. Уже в 19:00 на канале "Тюменское время" зрители узнают имена победителей.

В конкурсе приняли участие 80 представителей малого и среднего предпринимательства, 21 предприятие прошло в финал проекта. Представители малого и среднего бизнеса претендовали на звание лучших в 7 номинациях. Напомним, общий призовой фонд составляет около 2 миллионов рублей!

Во время конкурса шло активное зрительское голосование за понравившихся участников, свои голоса на сайте отдали 7152 человек. В этом году "Тюменская марка" прошла действительно масштабно: за программой на телевидении и в социальных сетях наблюдало более 1 млн человек!

За время конкурса со 2 по 27 ноября было разыграно 30 призов от партнеров и участников конкурса. Во время эфира на канале "Тюменское время" 30 ноября были подведены итоги розыгрышей трех главных призов, а также семи дополнительных от партнеров "Тюменской марки".

Увидеть победителей можно 4, 5 и 6 декабря. Так, 4 декабря с 19:00 до 21:00 пройдет эфир "Тюменской марки" на телеканале "Тюменское время", в группе ВК, Одноклассниках, Фейсбуке и на Youtube-канале.

5 декабря на "Тюменском времени" состоится эфир с 8:00 до 10:00 и с 17:00 до 19:00. Также увидеть программу можно 6 декабря с 12:15 до 14:15 и с 21:30 до 23:30. До встречи в эфире!