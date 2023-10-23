Около 40 тысяч человек посетили выставку "Тюменская марка"

Двухдневная выставка "Тюменская марка – 2023" привлекла около 40 тысяч жителей и гостей города, для предпринимателей-участников это важное событие, поскольку основная цель нашей "марки" состоит в том, чтобы производители товаров и услуг могли выстроить обратную связь с потребителями, выслушать их предложения и замечания и обязательно затем учесть в своей работе, отметил глава города Руслан Кухарук.

Выставка проходила 20 и 21 октября, все экспоненты получили от главы города дипломы и книгу, где отражена двадцатилетняя история "Тюменской марки" и интервью с участниками – тюменскими бизнесменами и его организаторами.

"Двадцатилетняя практика проведения выставки показала, что бизнесменам необходимо видеть примеры успешной предпринимательской деятельности, изучать работу конкурентов, и, что особенно ценно, на таких мероприятиях устанавливаются новые деловые связи, создаются производственные цепочки, возникают новые проекты!" - подчеркнул Руслан Кухарук.

Глава города сообщил, что за двадцать лет условия конкурса неоднократно менялись, он периодически трансформировался, однако все это время проект является лучшей площадкой для диалога, обмена опытом и знаниями. Пожготовка с ледующему конкурсу уже началась.