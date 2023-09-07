Начинается новый сезон "Тюменской марки"

Приём заявок на новый сезон выставки "Тюменская марка – 2023" стартует с 11 сентября, участвовать в ней могут компании, предприниматели и самозанятые, зарегистрированные в Тюмени. Презентация проекта состоялась в администрации города.

Организаторы мероприятия: Департамент экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области.

"Лучшие товаропроизводители города смогут представить свою продукцию на выставке "Тюменская марка – 2023", которая пройдет в Выставочном зале на ул. Севастопольской с 20 по 21 октября. Всего к участию в выставке будут допущены 70 участников, отобранных оргкомитетом" – об этом на презентации выставки рассказала и.о. директора департамента экономики и стратегического развития администрации города Тюмени Ирина Коростелева.

Участников ждет насыщенная деловая программа, нетворкинг-сессия и эксклюзивный мастер-класс от Максима Поташева.

"Тюменская марка сегодня – это большой бренд, предприниматели ежегодно с большим интересом участвуют в проекте. В этом году – обновленный формат, все 70 участников, которые пройдут отбор и выйдут на площадку Выставочного зала, будут являться победителями. Только лучшие предприниматели смогут попасть в ограниченное количество мест, среди большого числа участников. Их имена будут вписаны золотыми буквами в историю тюменского предпринимательства" – отметила вице-президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Юлия Шакурская.

Подать заявку на участие можно на сайте marka72 с 11 по 22 сентября.