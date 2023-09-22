Оргкомитет "Тюменской марки" завершает прием заявок на участие в выставке

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Участие в выставке "Тюменская марка" в этом году примет 70 компаний из города Тюмени. Состав участников будет определен до 29 сентября оргкомитетом. Приём заявок от потенциальных участников заканчивается 22 сентября, сообщили в администрации города.

Ознакомиться с участниками "Тюменской марки" можно будет 20-21 октября 2023 года в Выставочном зале на улице Севастопольской.

Вице-президент ТПП Тюменской области Юлия Шакурская:

Мы видим большой интерес к выставке со стороны товаропроизводителей. "Тюменская марка" - это уникальный формат, с одной стороны предприятия получают отличную возможность презентовать себя, показать свои товары и услуги, с другой – это яркое и интересное мероприятие для горожан, в ходе которого они могут приобрести свои любимые товары.

"В выставке примут участие ведущие товаропроизводители города, Тюменская марка подтверждает свой статус одного из главнейших деловых событий года" - рассказывает и.о. директора департамента экономики и стратегического развития Администрации города Тюмени Ирина Коростелёва.

Организаторами мероприятия выступают департамент экономики и стратегического развития вдминистрации Тюмени и Торгово-промышленная палата Тюменской области. Официальный сайт проекта - marka72.tyumen-city.ru