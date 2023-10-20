"Тюменская марка-2023" начинается в пятницу

В выставочном зале Тюмени сегодня, 20 октября, стартует выставка "Тюменская марка-2023". Горожане смогут насладиться вкуснейшей местной продукцией, приобрести товары и услуги от товаропроизводителей Тюмени.

Предприниматели города представят на площадке выставки по адресу: улица Севастопольская, 12 представят свою уникальную продукцию.

Тюменская марка - это не только выставка, но и настоящий семейный праздник. Здесь есть активности не только для взрослой части населения, но и для детей.

Организаторы выставки приготовили множество сюрпризов для посетителей: развлекательную программу, включающая творческие перформансы, мастер-классы и номера

Посетителей ждёт розыгрыш планшетов, ноутбука, смартфонов и роботов-пылесосов.