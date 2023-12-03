Более двухсот человек посетили "Тюменскую марку"

Более 210 тысяч человек стали посетителями тюменского Выставочного зала в этом году. - Большая посещаемость связана с разнообразной событийной тематикой: выставки продуктов питания и рассады, текстиля и одежды, товаров для охоты и рыбалки, ювелирных украшений и авторских работ, загородной недвижимости и строительного оборудования, фестивалей молодежной субкультуры, а также соревнований по профмастерству, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков.

- Самыми многочисленными стали фестиваль спорта "Тюмень Сильная" и предрождественская Сибирская Православная выставка-ярмарка "Духовные традиции и богатство России", которая стала рекордной по посещаемости в этом году - 45 тысяч человек. В предновогодний декабрь тюменцев и гостей города тоже ждет немало интересного.

В канун праздников Выставочный зал, по традиции, приглашает на ежегодную "Новогоднюю ярмарку". Здесь можно найти все необходимое для встречи всеми любимого праздника. Большое место среди экспонатов выставки займут авторские эксклюзивные изделия, сувениры и подарки ручной работы тюменских и иногородних мастеров.

По материалам департамента потребительского рынка администрации г. Тюмени.