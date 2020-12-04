Более половины пациентов тюменских ковид-госпиталей - пожилые люди

52% пациентов с коронавирусом, находящихся на лечении в моногоспиталях -люди старше 65 лет. Об этом на заседании Оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавирусной инфекции сообщила директор департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

В Тюменской области развернуто 17 инфекционных моногоспиталей на 3 683 койки, при этом 30% фонда свободно, отметила Логинова.

Рост заболеваемости коронавирусом среди людей старшего возраста констатировала и руководитель областного управления Роспотребнадзора Галина Шарухо. "В последние две недели продолжается рост заболеваемости в возрастной группе 65+. Это говорит о несоблюдении режима самоизоляции либо о посещении пожилых людей инфицированными родственниками. Также увеличивается заболеваемость в возрастной категории 50-64 года", - рассказала Шарухо.

Среди заболевших отмечено снижение доли работающего населения, темп снижения - 6%. Среди детей от 0 до 17 лет за последние две недели заболеваемость уменьшилась в 1,3 раза, темп снижения - 27%.