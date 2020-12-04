В Тюменском драмтеатре возобновляется показ спектаклей

Фото - https://vk.com/teatr72

Тюменский драматический театр запустил большую зимнюю распродажу билетов на спектакли, показ которых пройдет в декабре-феврале.

Билеты со скидкой можно приобрести до 10:00 7 декабря в кассах ТКТО и на сайте tdt.kto72.ru. На декабрь скидка 30%, январь – 25%, февралт – 20%

Справки по телефону 40-98-23. Подробности здесь.

"Мы соскучились! Прошло три недели, театр полностью здоров и готов играть для вас каждый день! По этому поводу мы решили запустить большую зимнюю распродажу на спектакли Тюменского БДТ", - сообщили в театре.

Напомним, в связи с коронавирусом творческий коллектив был вынужден уйти на карантин.