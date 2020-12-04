В Тюменском драмтеатре возобновляется показ спектаклей

Тюменский драматический театр запустил большую зимнюю распродажу билетов на спектакли, показ которых пройдет в декабре-феврале.
Билеты со скидкой можно приобрести до 10:00 7 декабря в кассах ТКТО и на сайте tdt.kto72.ru. На декабрь скидка 30%, январь – 25%, февралт – 20%
Справки по телефону 40-98-23. Подробности здесь.
"Мы соскучились! Прошло три недели, театр полностью здоров и готов играть для вас каждый день! По этому поводу мы решили запустить большую зимнюю распродажу на спектакли Тюменского БДТ", - сообщили в театре.
Напомним, в связи с коронавирусом творческий коллектив был вынужден уйти на карантин.
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