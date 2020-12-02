В Тюменской области 160 новых случаев коронавируса и три смерти от инфекции

160 случаев заболевания коронавирусом выявлено в минувшие сутки, всего с начала пандемии - 18 587. Выздоровели 397 человек, за весь период - 14 903.

На ИВЛ сегодня находятся 22 пациента. 2 116 человек остаются под медицинским наблюдением, 2310 человек - на перевахтовке.

Коронавирус стал причиной смерти еще трех человек: несмотря на усилия врачей скончались 63- и 62-летние мужчины и женщина 78 лет. За весь период пандемии в Тюменской области скончались 134 пациента с коронавирусом, сообщает ОперШтаб.

В целом за последние сутки в России выявлено 25 345 новых случаев коронавируса, 589 летальных исходов, полностью выздоровели за сутки 26 882 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 2 347 401 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 41 053 летальных исхода, выздоровело 1 830 349 человек.