Тюмень глазами россиянина и американца можно увидеть на фотовыставке в "Конторе пароходства"

В мультицентре "Контора пароходства" до 17 декабря работает бесплатная фотовыставка "Человек. Ракурс. Место". На ней представлены более 40 снимков, сделанных в Тюмени Денисом Моргуновым и Дэвидом Дюссо из Нью-Йорка.
Выставка рассказывает о двух разных мировоззрениях, разных видениях красоты и разных взглядах на один город. Денис и Дэвид предлагают посмотреть каждому на город с другого ракурса, уловить детали, увидеть ранее неприметные, но интересные места. Они хотят показать, что не имеет значения, в каком городе живет художник и в какой технике он работает, ведь это не мешает заметить и запечатлеть очарование каждого места, сообщили организаторы выставки.
На кадрах фотографы зафиксировали не достопримечательности, а реальную жизнь людей, их быт и культуру, их историю и настроение.
Дэвид Дюссо:
Для нас город — это не совокупность людей и зданий, это живой организм, в котором тесно сплелись воспоминания, эмоции, желания. Город имеет свою историю, которую помнят люди и стены, которая хранится и в воспоминаниях жителей, и в облетевшей штукатурке. Поэтому в снимках мы попытались отобразить эту огромную систему из лиц, окон и светофоров, которая дышит одним воздухом.
Авторы предлагают зрителям попробовать прочитать в кадрах сюжет, увидеть, какие фотографии наполнены важным и особенным смыслом, а какие и вовсе не имеют значимости.
Денис Моргунов:
Мы представили фотографии разных размеров и цветов, и это имеет большой смысл. Ведь все имеет неодинаковое значение: что-то масштабное и грандиозное может занимать лишь крохотную часть нашего внимания, а чему-то — иногда рядовому и обычному — мы отдаем одну из главных ролей нашей жизни. Также и с цветом, мы считаем, что всегда есть место не только ярким краскам, но и черно-белым.
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