Тюмень глазами россиянина и американца можно увидеть на фотовыставке в "Конторе пароходства"

В мультицентре "Контора пароходства" до 17 декабря работает бесплатная фотовыставка "Человек. Ракурс. Место". На ней представлены более 40 снимков, сделанных в Тюмени Денисом Моргуновым и Дэвидом Дюссо из Нью-Йорка.

Выставка рассказывает о двух разных мировоззрениях, разных видениях красоты и разных взглядах на один город. Денис и Дэвид предлагают посмотреть каждому на город с другого ракурса, уловить детали, увидеть ранее неприметные, но интересные места. Они хотят показать, что не имеет значения, в каком городе живет художник и в какой технике он работает, ведь это не мешает заметить и запечатлеть очарование каждого места, сообщили организаторы выставки.

На кадрах фотографы зафиксировали не достопримечательности, а реальную жизнь людей, их быт и культуру, их историю и настроение.

Дэвид Дюссо:

Для нас город — это не совокупность людей и зданий, это живой организм, в котором тесно сплелись воспоминания, эмоции, желания. Город имеет свою историю, которую помнят люди и стены, которая хранится и в воспоминаниях жителей, и в облетевшей штукатурке. Поэтому в снимках мы попытались отобразить эту огромную систему из лиц, окон и светофоров, которая дышит одним воздухом.

Авторы предлагают зрителям попробовать прочитать в кадрах сюжет, увидеть, какие фотографии наполнены важным и особенным смыслом, а какие и вовсе не имеют значимости.

Денис Моргунов: