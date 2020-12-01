Галина Шарухо стала одним из добровольцев по тестированию вакцины от коронавируса

650 жителей Тюменской области изъявили желание участвовать в третьей фазе клинических испытаний вакцины "ЭпиВакКорона". Преимущественно это сотрудники образовательных и медицинских учреждений. В числе добровольцев - руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области, профессор кафедры гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ Галина Шарухо. По результатам медицинского обследования непосредственно к вакцинации будет допущено 500 человек.

К испытаниям вакцины главный государственный санитарный врач области относится с интересом, а на вакцинацию возлагает большие надежды. "До настоящего времени я не встречалась с вирусом, не болела, в отличие от многих людей. Я ждала эту вакцину, и я очень хочу, чтобы у нас все прошло удачно. Мне интересно самой принять участие в этом исследовании. Тревожности нет. Считаю, что лучше привиться, чем переболеть", - говорит Галина Шарухо.

Принять участие в исследовании не смогут люди с серьезными хроническими заболеваниями, аллергическими реакциями и те, кто перенес коронавирус, в том числе и в легкой форме. 25% получат плацебо. За участниками исследования будут наблюдать полгода.

Вакцинация добровольцев начнется уже в среду, 2 декабря. В день введения пациенты будут наблюдаться в Университетской многопрофильной клинике Тюменского ГМУ от 2 до 9 часов, затем в течение 6-8 часов с ними будут созваниваться координаторы исследовательской группы и контролировать их состояние, оценивая риски развития нежелательных явлений. Повторная вакцинация должна будет пройти через 21 день после первого укола.