Пациенту ОКБ №2 на операционном столе вернулись утраченные из-за инсульта функции

Фото: пресс-служба ОКБ №2

Мужчину с инсультом госпитализировали в Областную клиническую больницу №2 осенью 2020 года. Родственники вовремя заметили нарушение речи, отсутствие движения в конечностях и вызвали скорую помощь. В больнице врачи диагностировали инсульт — большой тромб перекрыл просвет крупного сосуда головного мозга. Специалисты приняли решение о незамедлительной тромбоэкстракции – механическом удалении тромба.

Перед операцией специалисты лучевой диагностики провели ряд рентгенологических исследований: компьютерную томографию, в том числе с ангиографией сосудов головного мозга и КТ-перфузией тканей головного мозга. После обследования пациента транспортировали в рентген-хирургическую операционную.

Суть операции в том, что под контролем рентгена к тромбу подводится специальный катетер, на конце которого имеется устройство, внешне напоминающее сачок. С помощью этого устройства хирург захватывает тромб и извлекает его из сосуда. В результате такой манипуляции кровоток в сосудах головного мозга восстанавливается.

Об эффективности высокотехнологичного лечения говорит то, что к пациенту прямо на операционном столе вернулась речь и способность двигать до этого парализованной рукой.

"Бывают ситуации, когда пациент до завершения операции может снова начать восстанавливать утраченные функции: двигать рукой, говорить. Это самый явный показатель того, что операция прошла успешно", — объясняет Дмитрий Некрасов, руководитель Регионального сосудистого центра, действующего на базе ОКБ №2.

Всего за 2020 год на базе ОКБ №2 было проведено 11 подобных операций. Благодаря высокотехнологичному методу удаления тромба пациентам не просто спасают жизнь, а избавляют их от инвалидности.