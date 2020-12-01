"КАРО" отдает зрителям "Ключи от зала"

Фото: сеть кинотеатров «КАРО»

Сеть кинотеатров "КАРО" продолжает тестировать новые бизнес-решения, актуальные в период пандемии и действующих ограничений. 1 декабря "КАРО" запускает уникальный сервис "Ключи от зала", который позволит максимально просто и быстро забронировать любой зал (классический, IMAX, или Black) под любое событие.

С новой услугой "Ключи от зала" гости смогут самостоятельно зарезервировать кинозалы в экспресс-формате по привлекательной цене, а сам процесс упростится до нескольких кликов. Получить зал в свое полное распоряжение можно будет под бизнес-ивент, корпоратив, презентацию и даже дружескую встречу или романтическое свидание – для этого достаточно будет заполнить заявку на http://event.karofilm.ru/.

В заявке нужно будет указать дату, время, кинотеатр, зал и количество гостей, а также тип контента. Это может быть фильм из репертуара "КАРО" – гостя ждет выбор из полусотни картин разных жанров – или авторские медиа-материалы, на которые у заказчика есть права. Уже на этапе формирования заявки гость получит предварительный расчет стоимости услуги. Цена фиксирована за два часа бронирования зала в любой день недели. Дополнительные услуги, в том числе, кинобара, оформления помещений, предоставления обслуживающего персонала, организации фуршетов и кофе-брейков и полного технического аудиовизуального сопровождения, при необходимости, будут рассчитаны менеджером в индивидуальном порядке.

В акции "Ключи от зала" участвуют определенные кинотеатры и залы (классические, IMAX и BLACK), полный перечень смотрите на http://event.karofilm.ru/. Сервис доступен во всех городах присутствия сети.

"Новые времена требуют от бизнеса предельной гибкости и быстроты реагирования. Преимущества акции "Ключи от зала" заключаются в том, что процедура бронирования зала будет максимально упрощена и займет считанные минуты. Уверены, это решение позволит популяризировать услугу индивидуальных показов среди широкой аудитории. Цена фиксированного бронирования также будет ниже, чем при услуге через отдел организации мероприятий. Мы хотим стать еще ближе к нашим зрителям, которые теперь без лишнего труда и суеты смогут забронировать один из наших кинозалов для проведения незабываемых мероприятий, будь то день рождения в узком кругу или эффектная презентация для коллег по бизнесу", — отмечает Майя Манерова, вице-президент по репертуарному планированию сети кинотеатров "КАРО".

О сети кинотеатров "КАРО":

Сеть кинотеатров "КАРО", основанная в 1997 году, установила новые стандарты оформления кинозалов в России. Их характерными чертами являются современные технологии кинопоказа и звукового оснащения, мягкие кресла-реклайнеры, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose с разнообразным меню, включающим здоровое питание и меню для детей. На сегодняшний день "КАРО" является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (262 зала). Мегаплексы "КАРО" расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Казани, Калининграде, Сургуте и Тюмени. Под управлением "КАРО" находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России "КАРО Sky 17 Авиапарк" и второй по посещаемости – "КАРО Vegas 22".

Кинотеатры "КАРО" ежегодно посещает более 12 млн человек. "КАРО" также является лидером сегмента онлайн-продаж среди киносетей. По итогам 2017 года "КАРО" была признана лучшей среди 18 киносетей из 37 стран международной конвенцией CineEurope.

C 2012 года контролирующим акционером сети кинотеатров "КАРО" является консорциум в составе UFG Private Equity, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и предпринимателя Пола Хета, который известен как один из основателей российского кинотеатрального бизнеса. Подробнее: https://karofilm.ru/